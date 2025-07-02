Kartal Belediyesi tarafından, avukat, siyasetçi, devlet adamı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 18’inci, 19’uncu ve 20’nci dönemlerinde İstanbul Milletvekilliği, 49’uncu hükümet döneminde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve 50’nci hükümet döneminde Adalet Bakanlığı yapmış merhum Mehmet Moğultay için vefatının 8’inci yılında Zincirlikuyu Mezarlığı’nda bulunan kabri başında bir anma töreni düzenleyecek.

Kartal Belediyesi ülkeye önemli hizmetler sunmuş, çalışmaları ve eserleri ile gönüllerde önemli bir yer edinmiş, hafızalarda iz bırakmış değerli şahsiyetleri, genç kuşaklara aktarmak ve hafızalarda yaşatmak amacıyla anma programları düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda, 4 Temmuz 2017’de hayatını kaybeden eski bakanlardan Mehmet Moğultay, düzenlenen törenle birlikte ölümünün 8’inci yıl dönümünde mezarı başında anacak.

Anma töreni, 4 Temmuz 2025 Cuma günü, saat 11.00’da Mehmet Moğultay’ın Zincirlikuyu Mezarlığı’nda bulunan kabri başında gerçekleşecek. Anma törenine katılım sağlayacaklar için saat 09.00’da Kartal Belediyesi Ana Hizmet Binası önünden araç hareket edecek.

Mehmet Moğultay kimdir

1945 yılında Tunceli’de doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1969-1987 tarihleri arasında serbest avukatlık yaptı. 1987-1999 yılları arasında TBMM 18’inci, 19’uncu ve 20’nci dönemlerinde İstanbul milletvekili seçildi. Sosyal Demokrat Halkçı Parti ve CHP’de Genel Sekreter Yardımcısı, MYK üyesi ve Parti Meclisi üyesi seçildi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi, TBMM Başkanvekili ve TBMM Hesaplarını İnceleme Komisyonu Başkanı olarak da görev yaptı. 1991-1995 yılları arasında 49’uncu ve 50’nci DYP- SHP koalisyon hükümetlerinde ve sonrasında DYP-CHP koalisyon hükümetinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı görevlerinde bulundu.