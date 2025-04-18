Esenyurt Belediyesi, öğrencilerin daha temiz ve sağlıklı ortamlarda eğitim alabilmesi için okul bahçelerinde temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Özverili ekipler; süpürge araçları ve tankerlerle okul bahçelerini baştan sona yıkıyor.

Esenyurt Belediyesi, ilçe genelindeki okullarda temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Öğrencilerin temiz bir ortamda ders yapabilmeleri için okul bahçeleri özenle süpürülüyor, yıkanıyor ve tertemiz hale getiriliyor. Bu kapsamda son olarak Âşık Veysel Mahallesi’nde bulunan Zübeyde Hanım İlkokulu ve Ortaokulunda temizlik çalışması yapıldı. Süpürgeci ekipler okulun çevresini detaylı şekilde temizlerken, süpürge araçları ve su tankerleriyle bahçede kapsamlı bir yıkama çalışması gerçekleştirildi. Belediye ekipleri, bu çalışmaların belirli aralıklarla tüm okullarda devam edeceğini belirtti. Amaçlarının çocuklara hijyenik, sağlıklı ve ferah bir eğitim ortamı sunmak olduğunu ifade eden ekipler, "Çocuklarımızın gülümsemesi her şeye değer" mesajını verdi.

"Çalışmalarımız İlçe geneline yayıldı"

Esenyurt Belediye yetkilisi Hacı Yıldız, çalışmaların ilçe geneline yayıldığını ifade ederek şöyle konuştu; "İlçe genelindeki okullarımızda belirli aralıklarla tüm temizlik çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Bugün de Âşık Veysel Mahallesi’nde bulunan Zübeyde Hanım İlkokulu ve Ortaokulunda temizlik çalışmalarımıza başladık. Süpürgeci arkadaşlarımız okul çevresinde detaylı temizlik yaparken, ekiplerimiz de süpürge araçlarımız ve tankerlerimizle yıkama işlemlerini gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalarımız, ilçemizdeki tüm okullarda rutin olarak devam etmektedir."