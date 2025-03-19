Esenyurt Belediyesi kursiyerlerince, Çanakkale Zaferi’nin 110’uncu yıl dönümü dolayısıyla sahnelenen tiyatral dans gösterisi ilgi gördü.

Çanakkale Zaferi’ni, Esenyurt’ta büyük bir coşku ve duygu yoğunluğu içinde yaşatan gösteri Esenyurt Belediyesi Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer, AK Parti Esenyurt İlçe Başkanı Togay Çoban, belediye birim müdürleri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Halk oyunları kursiyerlerinin sahnelediği, Çanakkale Zaferi’ni anlatan tiyatral dans gösterisi izleyicilerden büyük beğeni topladı.

"Çanakkale milletimizin bağımsızlık mücadelesinin simgesidir"

Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer, yaptığı konuşmada, "Çanakkale Zaferi, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin simgesidir. Bugün, bu önemli zaferi hem coşku ile anıyor hem de vatandaşlarımızla birlikte Çanakkale ruhunu yaşatıyoruz. Hep birlikte bu büyük destanı yaşatmak, bizlere olan sorumluluğumuzu bir kez daha hatırlatıyor" dedi.

"Heyecanı ve gururu birlikte yaşadık"

Etkinlikte sahne alan kursiyer Candan Kamiloğlu, "Bugün heyecanı ve gururu birlikte yaşadık. Belediye Başkanımıza bize böyle bir imkan verdiği için çok teşekkür ediyoruz. Umarım bizi her zaman destekler. Halk oyunları kursiyeri olduğum için çok gururluyum" ifadelerini kullandı. Gösterileri izleyen Seyfettin Özuçtu ise, "Ekip harikaydı, gösteriler ise muhteşemdi. Çanakkale Zaferi’nin gururunu hep birlikte yaşadık. Çoğu gösteride gözlerim doldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"

dedi.