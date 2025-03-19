Esenyurt Belediyesi’nin kreşlerinde eğitim gören öğrenciler, şehit ve gaziler adına fidan dikti. Etkinlikte vatan uğruna fedakarlık gösteren kahramanların isimleri ölümsüzleştirilirken, çocukların da doğa sevgisini erken yaşta öğrenmeleri sağlandı.

Esenyurt Belediyesi Kreş Müdürlüğü, öğrencilere vatan sevgisini aşılamak ve çevreye karşı duyarlı olmalarını sağlamak amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Belediye kreşlerinde eğitim alan öğrenciler, şehit ve gaziler adına fidan dikti. Esenyurt Mesire Alanı’nda gerçekleşen etkinlikte öğrenciler, şehitlerin anısını ve gazilerin adını yaşatacak fidanları toprakla buluşturdu. İlk kez böyle bir etkinliğe katılan çocuklar, fidanlara can suyu da verdi.

İsimleri Esenyurt’ta yaşatılacak

Şehit ve gazilerin isimlerinin Esenyurt’ta uzun yıllar yaşayacağını söyleyen Psikolog Levent Kayıkçı, "Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü olarak, bu anlamlı günde şehit ailelerimiz ve gazilerimize uzun yıllar hatırlanacak bir hediye vermek istedik. Şehit ve gazilerimizin adını yaşatmak amacıyla, Esenyurt Belediyesi sınırları içerisinde her bir şehit ve gazimiz için fidan diktik. Etkinliği ilçemizdeki kreşlerde eğitim alan çocuklarımızla birlikte gerçekleştiriyoruz. İlk fidanlarımızı Akçaburgaz’daki Esenyurt Mesire Alanı’na diktik. İnşallah bu fidanlar, uzun yıllar boyunca onların isimlerini yaşatacak" dedi.