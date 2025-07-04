Esenyurt’ta halk sağlığı ve güvenliği için gece gündüz çalışan zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Gıda satışı yapan işletmeleri titizlikle denetleyen ekipler, ruhsat, hijyen ve ürünlerin satışa uygunluğu konusunda kontrollerini büyük bir hassasiyetle yürütüyor. Zabıta ekipleri, yalnızca iş yerleriyle sınırlı kalmayıp, kaldırım işgaline ve pazarlardaki ölçü-tartı aletlerine yönelik de denetimlerini sürdürüyor. Etiket ve branda kontrolleriyle vatandaşlara daha güvenli bir alışveriş imkanı sağlayan ekipler, yeni kurdukları tartı stantlarıyla aldığı ürünün gramajından emin olmayan vatandaşlara da yardımcı oluyor. Ayrıca kaçak yapılara karşı da kararlı bir tutum sergileyen ekipler, kent estetiği ve düzeni konusunda taviz vermiyor.

Esenyurt’un daha temiz, düzenli ve güvenli bir ilçe olması için yoğun mesai harcayan ekipler, vatandaş ve esnaftan da destek görüyor. Denetimlerden memnun kaldığını belirten esnaf Resul Neşvat, "Zabıta ekiplerimiz bugün iş yerimize geldiler ve bizi denetlediler. Biz çok mutlu olduk. Çünkü eksiklerimiz vardı ve bunları bize ilettiler. Halk sağlığı için gezip denetim yapmaları çok önemli. Eksiklerimizi en kısa sürede giderip daha hijyenik bir ortam oluşturacağız. Sadece bizim değil, herkesin sağlığı önemli. Bu denetimlerin daha sık yapılmasını istiyoruz. Hem esnaf hem de vatandaş olarak gerçekten çok memnunuz" dedi.

Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için denetimlere hız kesmeden devam edeceğini bildirdi.