Esenyurt Belediyesi, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi’nde, 24 derslikli tam donanımlı eğitim kompleksinin yapımına başladı.

Esenyurt Belediyesi, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi’nde, 24 derslikli tam donanımlı eğitim kompleksinin yapımına başladı. Belediyenin, Reysaş firması ile birlikte inşa edeceği proje başlangıcı, düzenlenen törenle gerçekleştirildi ve ilk kazma vurularak inşaat süreci başlatıldı. Törene, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Metin Nari, Reysaş Lojistik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Onur Kartallıoğlu, Barbaros Hayrettin Paşa Mahalle Muhtarı Gülşah Güler ve çok sayıda mahalle sakini katıldı. Kurban kesimi ve dualar eşliğinde yapılan törende, projenin Esenyurt’a hayırlı olması temenni edildi. Esenyurt’un eğitim altyapısına katkı sağlayacak proje içerisinde; laboratuvarlar, spor salonları ve çok amaçlı salon ve sosyal alanlar bulunuyor. İlçedeki derslik sorununa çözüm bulmanın yanı sıra öğrencilerin sosyal gelişimlerine de destek sağlayacak proje kısa süre içinde tamamlanarak hizmete açılacak.

"Eğitime yatırım, geleceğe katkı"

Başkan Vekili Can Aksoy, temel atma töreni öncesinde şantiye alanını ziyaret ederek, teknik ekipten detaylı bilgi aldı. Aksoy, projenin önemine vurgu yaparak, "Eğitime yapılan her yatırım, geleceğe yapılan en büyük katkıdır. Bu proje, ilçemize kalıcı bir değer kazandıracak" dedi.

"Reysaş firmasına özellikle teşekkür ediyoruz"

Başkan Vekili Can Aksoy, Esenyurt’a değer katan ve sanayiye güç veren önemli firmalardan biri olan Reysaş’a desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Aksoy, "Bu önemli proje, özel sektör iş birliği ile Milli Eğitim Bakanlığımıza tahsis edilecek. Reysaş firmasına özellikle teşekkür ediyoruz. Zorlu bir dönemde gösterdikleri katkı çok kıymetli. Onların ısrarlı ve samimi desteği ile bu okul, Esenyurt’a kazandırılacak" ifadelerini kullandı.