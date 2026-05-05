Esenler Belediyesi, Cemil Meriç'in fikir dünyasını yorumlayan 'Çizgilerle İrfan ve İdrak' sergisini sanatseverlerle buluşturdu. 2025-2026 Cemil Meriç Kültür Sanat Sezonuna özel olarak düzenlenen sergi, 24 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Esenler Belediyesi, Uluslararası Karikatüristler Birliği (UWC) iş birliğiyle 'Çizgilerle İrfan ve İdrak' sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu. Cemil Meriç'in fikir dünyasını, karikatür aracılığıyla yeniden yorumlamayı amaçlayan sergi, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde kapılarını açtı. Fas'tan Özbekistan'a, Lübnan'dan Avusturya'ya uzanan 28 farklı ülkeden sanatçı, 54 eserle Meriç'in hatırasını, fikir mirasını ve medeniyet tasavvurunu gözler önüne serdi. 5 Mayıs Dünya Karikatüristler Günü'ne özel olarak düzenlenen serginin açılış törenine, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cemil Meriç'in kızı Prof. Dr. Ümit Meriç, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Union of World Cartoonists (UWC) Dünya Çizerler Birliği Başkanı Ahmet Altay, ESEV Genel Sanat Yönetmeni Abdülbaki Kömür ile çok sayıda sanatçı ve sanatsever katıldı. Sergi kapsamında Başkan Göksu, Prof. Dr. Meriç'e, Cemil Meriç'in karikatürünün yer aldığı bir tablo takdim etti.

'Babamı küresek ölçekte görünür kılan bir sergi'

Serginin açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cemil Meriç'in kızı Prof. Dr. Ümit Meriç, 'Ülkemizin ilçeleri içerisinde Cemil Meriç'i hem fikren hem gönlüyle benimsemiş olan ilk ve tek belediye başkanımız, çok kıymetli dostum M. Tevfik Göksu beydir. Yapımı yakında tamamlanacak olan Cemil Meriç Kütüphanesi de ilçemiz ve ülkemiz için önemli bir kazanım olacaktır. Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen karikatüristlerin eserleri, kendi toplumları için Türkiye'ye bir dikkat davetiyesidir. Babam Cemil Meriç adlı eserim İngilizceye çevrildi ve yayımlandı. Bu eseri sergide yer alan sanatçılara ulaştırmak istiyorum. Kitapla fethedemediğiniz topraklara karikatürlerle ilk adımı atmış oluyoruz. Yerli ve milli bir mütefekkir olan Cemil Meriç'i dünyaya tanıtmak zorundayız. Bu sergi, Cemil Meriç'i küresel ölçekte görünür kılan önemli bir adımdır' şeklinde konuştu.

Esenler'in genç nüfusuna dikkat çekerek yaklaşık 100 bin çocuğun geleceğin inşasında önemli rol oynadığını söyleyen Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, şehir yönetiminde insan odaklı bir yaklaşım benimsediklerini belirtti. Başkanı Göksu, 'Biz şehre insan gözüyle bakarız. Şehrin sokağına baktığımızda döşenen taşları değil, o sokağın etrafında yaşayan insanları görürüz. Toplumun zihinsel dünyasına katkı sunmak yöneticiler için en önemli sorumluluklardan biridir. Her bir kitabın, her bir satırın altı çizilecek satırlardır. Çocuklarımız sahte kahramanların üstünü çizsin, hakiki kahramanların da altını çizsin' dedi.

'Eserler ülkelerin sanat anlayışını yansıtıyor'

Programa katılan Union of World Cartoonists (UWC) Dünya Çizerler Birliği Başkanı Ahmet Altay, 'Çizerler sözden çok eserleriyle kendilerini ifade ediyor. Çizerler konuşmayı pek sevmezler. Burada eserlere baktığınızda Cemil Meriç'i portre karikatürleriyle anlatan bir temanın duygusunun kağıda aktarımını göreceksiniz. Sergide yaklaşık 27 çizerin 54 eseri yer alıyor. Çizgiler de insanlar gibi ülkelere göre farklılık gösteriyor. Her bir esere baktığınızda o ülkenin çizgisini görmüş olacaksınız' diye konuştu.