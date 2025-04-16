Esenler Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel düzenlenen 15. Uluslararası Barış Ekmeği Festivali’nde dünya çocukları bir araya gelecek. "Gönül Coğrafyamız" temasıyla bu yıl Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, Kırgızistan, Kosova, Kuzey Makedonya, Romanya ve Gazzeli çocuklar, ilçede ağırlanacak.

Esenler Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, TİKA ve Türkiye Maarif Vakfı’nın destekleriyle bu yıl 15’nci kez Barış Ekmeği Festivali’ne ev sahipliği yapacak. Dünyanın dört bir yanından ülkemize gelen dünya çocukları ile "Barış Ekmeği"nin pişirildiği ve bunların ülke liderlerine gönderildiği etkinlik, dünyaya yine barış mesajları verecek. "Gönül Coğrafyamız" temasıyla Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, Kırgızistan, Kosova, Kuzey Makedonya, Romanya ve Gazzeli çocuklar, kendileri için düzenlenen etkinliklere katılacak. Bir hafta sürecek etkinliklerde çocuklar, Türkiye’yi yakından tanıma fırsatı bulurken savaşların son bulması ve tüm dünyada barışın hakim olması için dünyaya çağrıda bulunacaklar.

İstanbul’u keşfedecekler

15. Uluslararası Barış Ekmeği Festivali kapsamında çocuklar İstanbul’u keşif turuna çıkacak. Minikler Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Çamlıca Camii ve Sultanahmet Camii’ni ziyaret ederek unutulmaz anlar yaşayacakları boğaz turuna katılacak. Çocuklar ayrıca Üsküdar sahilinde yürüyüş yapıp Kız Kulesi’ni fotoğraflayacak. Her güne özel farklı etkinliklerin yapılacağı 15. Uluslararası Barış Ekmeği Festivali’nde Miniatürk ve Maarif Vakfı da ziyaret edilecek rotalar arasında yer alıyor. Minikler etkinlikler kapsamında Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ile İstanbul Valisi Davut Gül’ü de makamında ziyaret edecek.

Dünya liderlerine ’barış ekmeği’ gönderecekler

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı günü düzenlenecek program için minikler bir hafta boyunca prova yapacak. Yöresel kıyafetleriyle geleneksel danslarını icra edecek minikler, ülkelerinden getirdikleri un ve sularla hep birlikte barış ekmeği pişirecekler. Ekmekler, dünya barışını konu alan mektupla birlikte dünya liderlerine gönderilecek. Etkinlik, 22 Nisan’da Esenler Dörtyol Meydanı’nda düzenlenecek.