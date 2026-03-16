Erzurum'da yoğun kar yağışı sonrası çatılarda biriken buz ve kar kütleleri, havaların ısınmasıyla tehlike oluşturuyor.

Yakutiye ilçesinde sabah saatlerinde bir binanın çatısından üzerine buz sarkıtları ve kar kütlesi düşen 35 yaşındaki Poyraz Özoltulular ağır şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan Poyraz Özoltulular'ın tedavisi devam ediyor. Öğlen saatlerinde Mumcu Caddesi'nde park halindeki bir otomobilin üzerine de buz kütlesi düştü. Aracın ön camı ve tavan kısmında füze düşmüş gibi bir görüntü oluştu. Araç sahibi alışveriş sonrası aracının yanına geldiğinde gördüğü manzara karşısında şok oldu. Anlık şok yaşayan sürücü çevreden yardım istedi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini açıkladı.