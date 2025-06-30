Erzurum’da vatandaşları 1 milyon TL dolandırdıkları tespit edilen 9 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum’da nitelikli dolandırıcılık olaylarında vatandaşları yaklaşık 1 milyon TL dolandırdıkları tespit edilen 9 şüphelinin yakalanması için Erzurum merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Erzurum’un yanı sıra Elazığ, Hatay, Mersin, Şanlıurfa, Yalova, Antalya ve İstanbul illerinde şahısların yakalanması amacıyla; Erzurum Emniyetinden 9 ekip, 27 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon yapıldı. Yakalanan şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.