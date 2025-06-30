Bolu Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde tedavi gören kişilerin el emeğiyle hazırladığı eserler, sanat sergisinde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Bolu Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, Bolu İzzet Baysal Halk Eğitim Merkezi ile yürüttüğü ortak çalışma ile sanat sergisi açtı. Sergide, ruh sağlığı hastalarının tedavileri süresince ürettikleri el işi ürünler ve resimler yer aldı. Ressam Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi’nde açılan sergi, 4 Temmuz’a kadar ziyaret edilebilecek.

Serginin açılışında konuşan Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı Hastanesi Başhekimi Doçent Doktor Ayşegül Koç, "Tedavi gören hastalarımızın, kıymetli iş-uğraş rehberliğinde hazırladıkları ürünleri sizlerle buluşturmaktan mutluyuz. Biliyorsunuz ki ruh sağlığı hastalarının tedavisinde sadece ilaçla değil aynı zamanda rehabilitasyon çalışmaları da çok önemli. Rehabilitasyon amacıyla yapılan iş-uğraş çalışmaları, ruhsal hastalığı olan kişilerin kendileriyle barışmaları, yeteneklerini keşfetmeleri, aynı zamanda potansiyellerini ortaya koymaları için önemli fırsatların ortaya çıkmasını sağlıyor" dedi.