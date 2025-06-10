Hatay’ın Erzin ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan araçta 650 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarını sürdürüyor. Erzin ilçesinde durdurulan otomobil’de yapılan aramada 650 gram Metamfetaminele geçirildi.

Olayla ilgili olarak araçta bulunan S.F. ile L.F. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama suçlarından haklarında adli işlem başlatıldı.