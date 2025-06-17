Erzincan Valiliği tarafından hayata geçirilmesi planlanan "Yeşil Çermik Rekreasyon Projesi" kamuoyuna tanıtıldı. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında Valilik Toplantı Salonu’nda düzenlenen basın toplantısında, Erzincan Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, proje ile ilgili sunum eşliğinde bilgilendirmelerde bulundu.

Proje kapsamında Üzümlü ilçesine bağlı Karakaya Köyü sınırlarında yer alan ve vatandaşların sıklıkla ziyaret ettiği Çermik alanının, daha işlevsel ve estetik bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor. Mevcut alanlar yeniden ele alınarak piknik alanı, çay bahçesi, kamp alanı, bungalov evler, çocuk oyun alanları ve yürüyüş yolları gibi çeşitli rekreasyon alanları planlanıyor.

Proje ile Çermik’in doğayla uyumlu mimarisiyle cazibe merkezi haline getirilmesi amaçlanırken, alanın hem bölge halkına hem de çevre illerden gelen misafirlere kaliteli bir dinlenme ve sosyal etkileşim ortamı sunması hedefleniyor. Doğal peyzaj ve su ögeleriyle desteklenecek projede Erzincan’a hem turistik hem de sosyal anlamda değer katacak yeni bir yaşam alanı kazandırılacak.

Erzincan Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat toplantıda yaptığı açıklamada, vatandaşların doğayla iç içe vakit geçirebileceği, ailece zaman geçirilebilecek bu tür alanların artırılmasının önemine vurgu yaparken Yeşil Çermik Rekreasyon Projesi’nin Erzincan’ın gelişen vizyonuna katkı sağlayacağını belirtti. Canpolat, projenin en kısa sürede hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.