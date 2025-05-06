Erzincan’da Şavak aşiretine mensup küçükbaş hayvan üreticileri, 8 ay süren kış sezonunun ardından hayvanlarıyla birlikte yaylalara göç etmeye başladı. Yayla sezonu, üreticilere hem umut hem de geçim kaynağı sunuyor.

Erzincan’da Şavak aşiretine bağlı küçükbaş hayvan üreticileri, kış aylarını geçirdikleri köylerinden ayrılarak yaylalara göç etmeye başladı. Yaklaşık 8 aydır köylerinde hayvanlarını besleyip bakımını sürdüren üreticiler, baharın gelişiyle birlikte yeniden doğa ile iç içe bir yaşamın kapılarını araladı.

Bölgede geleneksel bir yaşam biçimi olarak sürdürülen yaylacılık, hem kültürel mirasın yaşatılmasına katkı sağlıyor hem de üreticilere ekonomik anlamda can suyu oluyor. Koyun ve keçilerini daha serin, otlak yönünden zengin yüksek rakımlı yaylalara götüren üreticiler, bu zorlu ama umut dolu yolculukta emeklerinin karşılığını almayı bekliyor.

Göç, sadece hayvanlar için değil, üreticiler için de meşakkatli bir süreci beraberinde getiriyor. Ancak Şavaklı çobanlar, yayla hayatının zorluklarına rağmen bu göçü bir yaşam biçimi olarak sürdürüyor. Doğal beslenen hayvanlardan elde edilen süt, peynir ve et ürünleri ise hem bölge ekonomisine katkı sağlıyor hem de yöresel ürünlere olan ilgiyi artırıyor.