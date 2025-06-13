Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 4,25 gram Metamfetamin, 7,52 gram Sentetik Cannabinoid (Bonzai), 7 adet Sentetik Ecza maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Öte yandan N.S. , T.D. ve H.İ. isimli şahıslara T.C.K. 191. maddesi "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak " suçundan, O.B. isimli şahsa ise T.C.K. 188.maddesi "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti " suçundan işlem yapılarak adli mercilere sevk edildi.