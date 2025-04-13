Erzincan’da lise ve üniversite öğrencilerine yönelik "Umre Ödüllü Gençlik Bilgi Yarışması" düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Geneli Umre Ödüllü Gençlik Bilgi Yarışması Erzincan’da da yoğun bir katılımla il müftüsü, müftü yardımcıları ve görevli personel nezaretinde Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi ders salonlarında gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından lise ve üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen Umre Ödüllü Gençlik Bilgi Yarışması, tüm Türkiye’de olduğu gibi Erzincan’da da yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Yarışmada başarılı olan öğrenciler, ödül olarak umre ziyaretiyle ödüllendirilecek.

Yarışmanın detayları hakkında bilgiler veren İl Müftü yardımcısı Gülay Demirci, temel amaçlarının gençlerin manevi ve milli duygularını geliştirmek olduğunu kaydetti.