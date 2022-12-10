Erzincan’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Erzincan’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında Çağlayan yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erzincan’dan Çağlayan istikametine giden iki otomobil Çağlayan kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki otomobil yoldan savruldu. Kazada otomobillerde bulunan toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilerken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.