Erzincan'da öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul çevreleri ile servis araçlarına yönelik denetimler gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-30 Nisan 2026 tarihleri arasında yapılan uygulamalara 86 ekipte görevli 346 personel katıldı.
Denetimler kapsamında 265 okul çevresi ile 345 umuma açık yer kontrol edilirken, 171 okul servis aracı incelendi. Uygulamalarda toplam 3 bin 777 kişi sorgulandı.
Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada, öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla okul çevrelerindeki denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.
Kaynak: İHA