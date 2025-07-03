Erzincan’da muharrem ayı dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

Düzenlenen iftar programında Alevi dedesi Ahmet Uğurlu tarafından Kerbela’da şehit edilenler için dua edildi.

Programda konuşan Vali Hamza Aydoğdu, Kerbela’daki şehitleri anarak, iftar organizasyonunda bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti kaydetti.

Aydoğdu, muharrem ayının, hak ile batılın, adalet ile zulmün ayrıştığı bir döneme işaret ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Muharrem’in mahzun ikliminde; Kerbelâ’nın hüznünde, sabrın ve sadakatin en ağır imtihanında; Hz. Hüseyin Efendimizin dirayetine, Ehl-i Beyt’in izzetine, asırlardır gönüllerimize nakşolmuş o büyük teslimiyete bir kez daha hürmetle eğiliyor; bu anlamlı buluşmada sizlerle aynı sofrada, aynı duada, aynı hissiyatta bir arada olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum."

Bu mübarek zaman diliminde Kerbela’yı anlamadan Anadolu’nun vicdanına varılamayacağını belirten Vali Aydoğdu, "Her Muharrem’de bir kez daha zalimlere karşı mazlumun yanında olma iradesini tazeleriz. Erzincan, bu iradenin toprağıdır. Kardeşliğin şehridir. Canlar şehri Erzincan’da Muharrem ayının gönüllerimize ferahlık, hanelerimize bereket, coğrafyamıza selamet getirmesini niyaz ediyorum. Allah tuttuğunuz oruçları, ettiğiniz duaları, döktüğünüz gözyaşlarını kabul buyursun. Bu sofradaki dua, yurdumuzun her köşesine yayılsın. Gönlümüz darda olanlara yoldaş, yetime yâr olsun. Orucumuz ve Muharrem Ayımız mübarek olsun" dedi.

İftar programına, Belediye Başkanı Bekir Aksun, kamu kurum müdürleri, Alevi dedeleri ve vatandaşlar katıldı.