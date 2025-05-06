Erzincan’da Tercan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Erzincan-Erzurum karayolunda denetimlere başladı.

Doğu Anadolu’da bulunan birçok ilde besiciler Kurban Bayramı için yetiştirdikleri besilik hayvanları büyük şehirlere sevk etmeye hazırlanıyor.

Bu kapsamda İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlere binlerce hayvanın sevk edildiği Doğu Anadolu Bölgesi’nde Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri de yol kontrol faaliyetlerini sıklaştırdı.

Kurban Bayramı öncesinde artan hayvan sevkleri nedeni ile Tercan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, İlçe Emniyet ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin desteğiyle yol kontrol faaliyetleri gerçekleştirdi.

Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi kapsamında belgesiz, kaçak hayvan ve hayvansal ürün hareketlerini engellemek amacıyla yapılan ortak yol kontrollerinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan taşıyan araçlar tek tek incelendi.