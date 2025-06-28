Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaz aylarında artış gösteren Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarına karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Yapılan açıklamada, hastalığın hayati risk taşıdığı ve alınacak basit önlemlerle bulaş riskinin büyük ölçüde azaltılabileceği vurgulandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, mevsim ve çevresel faktörlerin etkisiyle keneler aracılığıyla bulaşan KKKA hastalığında dönemsel artış gözlemlendiğine dikkat çekildi. Özellikle tarla, bağ, bahçe, ormanlık alan ve piknik yerlerine gidecek vatandaşların vücudu örten açık renkli kıyafetler giymeleri, pantolon paçalarını çorap içine sokmaları ve dönüşte vücutlarını kene yönünden kontrol etmeleri gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, kene vücuda tutunmuşsa çıplak elle kesinlikle müdahale edilmemesi, sigara, kolonya gibi maddelerle çıkarılmaya çalışılmaması gerektiği belirtildi. Bu durumda vatandaşların en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiği bildirildi.

Ayrıca, hayvanların üzerindeki kenelere temas edilmemesi, hayvanların kanı ve vücut sıvılarıyla temastan kaçınılması gerektiği de hatırlatıldı. Kene teması sonrası 10 gün içinde halsizlik, ateş, iştahsızlık, baş ağrısı, bulantı, kusma veya ishal gibi şikayetlerin görülmesi halinde vakit kaybedilmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulması çağrısı yapıldı.