Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Erzincan Bakırevi Başöğretmen Toplantı Salonu’nda "Gıda Okuryazarlığı Semineri" düzenlendi.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker’in konuşmacı olarak katıldığı seminere, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Gıda Mühendisliği, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu, Gıda ve Tarımsal Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Gül Celal Toraman Meslek Lisesi, Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi, Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı çeşitli okulların yönetici ve öğretmenleri, Ziraat Mühendisleri Odası, Hünerli Eller Kadın Kooperatifi, Erzincan Kadın Kooperatifi gibi birçok kurum ve kuruluştan temsilciler ve vatandaşlar katıldı.

Düzenlenen seminerde sunum yapan Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, Türkiye’de gıda mevzuatının tarihi gelişimi, gıda denetimleri, gıda üretimi, depolanması ve saklanması, gıda israfı ve kayıplarının hem dünya hem de ülkemiz ölçeğinde ulaştığı boyutlar, gıda alırken dikkat edilecek hususlar, gıda etiketlerindeki bilgilerin doğru okunması, Alo 174 gibi birçok konuda katılımcılara bilgiler sundu.

Katılımcıların sorularını yanıtlayan İl Müdürü Alper Koçaker, özellikle gıda israfı ve gıda kaybı ile aşırı ve gereksiz su kullanımına dikkat çekti. Gıdanı Koru kampanyası ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın dünya genelinde dikkatleri üzeri çektiğini kaydeden Koçaker, özellikle pandemi sürecinde suyun ve gıdanın önemini bir kez daha ortaya çıktığını söyledi. Bireysel anlamda herkesin yapabileceği şeylerin bulunduğunu ifade eden Koçaker, herkesin kendi ailesinde oluşturacağı farkındalıkların bile son derece önemli olduğunu vurguladı.

Yaklaşık iki saat süren seminerde İl Müdürü Alper Koçaker, Erzincan’daki gıda denetimlerine ilişkin bilgiler de verdi. İl Müdürü Koçaker, Erzincan’da gıda denetimlerinin titizlikle sürdürüldüğünü, Erzincan’da 2 bin 580 gıda ve yem işletmesinin bulunduğunu ve şu ana kadar yapılan denetim sayısının 2 bin 400’ü aştığını açıkladı. Erzincan’da ilk 5 ay itibarıyla 60 numune alındığını ve 18 işletmeye idari yaptırım uygulandığını açıklayan İl Müdürü Koçaker, toplamda 1 milyon 800 bin lira ceza kesildiğini duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 7/24 ücretsiz olarak hizmet veren Alo Gıda 174 aracılığı ile gıda noktasındaki tüm şikayetleri değerlendirdiğini ve bu konuda tüketicilerin bilinçlenmesinin önemli olduğunu vurgulayan İl Müdürü Alper Koçaker, gıda arzı ve gıda güvenliği noktasında yürütülen çeşitli çalışmaları katılımcılarla paylaştı.