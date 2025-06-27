Son günlerde sıcak havanın etkili olduğu Erzincan’da en yüksek sıcaklık Kemaliye’de 34 derece olarak ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek.

Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek.

Erzincan’da gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklık; Erzincan merkezde 31, İliç’te 33, Çayırlı’da 28, Kemah’ta 33, Kemaliye’de 34, Otlukbeli’de 27, Refahiye’de 28, Tercan’da 30, Üzümlü’de 30 derece.