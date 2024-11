Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ve Kyoto Üniversitesinden ortak deprem çalıştayı yapıldı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Deprem Teknolojileri Enstitüsü ve Kyoto Üniversitesi Disaster Prevention Research Institute iş birliğiyle 1. Ortak Deprem Çalıştayı düzenlendi.

Deprem Teknolojileri Enstitüsü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen çalıştaya Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. A. Ercan Ekinci ve Prof. Dr. Çağrı Çırak, Deprem Teknolojileri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şevket Özden, Kyoto Üniversitesinden Prof. Dr. S. Matsushima, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından başlayan çalıştayda, ilk olarak Kyoto Üniversitesi DPRI’dan Prof. Dr. S. Matsushima, “Simulation of 1995 Kobe Earthquake, lateral heterogeneity of the subsurface structure in relation to the mechanism of the devastating damage” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Ardından, Deprem Teknolojileri Enstitüsü öğretim üyeleri “Construction of a 3D velocity model based on microtremor measurement data in Antakya, Hatay - Türkiye,” “Erzincan İlinin Depremselliği” ve “Marmara Denizi’nde Beklenen Depremin Depremler Arası Deformasyon Birikimi Esas alınarak 3 Boyutlu Dinamik Kırılma Simülasyonları” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi. AFAD Erzincan İl Müdürü Enver Özcan’ın “Erzincan Depreme Hazırlık Çalışmaları” başlıklı sunumunun ardından soru-cevap bölümüne geçilerek çalıştay sona erdi.