Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik ekipleri bağlardaki hastalık ve zararlı kontrollerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler çiftçileri uyarıyor.

Erzincan merkeze bağlı Gölpınar köyünde 10 dekarlık alanda bağcılıkla uğraşan üretici Sadettin Başgöze’nin bağlarında yapılan incelemelerde özellikle yağışlı havalar sonucu oluşabilecek mantari hastalıklar konusunda ekiplerce uyarılar yapıldı. Ekipler bağlarda hastalık ve zararlı kontrollerinin yanı sıra bağların gelişim süreçlerini de inceledi.

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri bağ alanlarında yaptıkları kontrollerde bağ antraknozu, bağ küllemesi, bağ mildiyösü, kurşuni küf, ölü kol gibi hastalıkların yanı sıra salkım güvesi, bağ maymuncuğu, bağ hortumlu böceği gibi zararlıların kontrolünü yaptı.

Teknik ekipler aynı zamanda çiftçileri bağlarda uygulanılması gereken kültürel işlemler konusunda bilgilendirdi. Ekipler bağlarda sulama, bakım, gübreleme, budama gibi işlemlerin uygulanması noktasında ve bağlarda yaprak toplamada yapılan yanlış uygulamalar noktasında teknik bilgileri aktardı.

Bağlarda doğru biçimde uygulanacak kültürel işlemlerin bağların verim ve kalitesinin artırılması hususunda çok önemli olduğunu vurgulayan teknik ekipler, üreticilerin her zaman yanında olacaklarını belirtti.