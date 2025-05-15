Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; 1,32 gram sentetik cannabinoid (bonzai), 2,53 gram metamfetamin, 0,61 gram esrar maddesi, 2 adet cam aparat ele geçirildi.

M.A.A. , M.E. , M.E.Y., E.A., A.K. isimli şahıslara T.C.K. 191. maddesi "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak " suçu kapsamında işlem yapıldı.