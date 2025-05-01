Türkiye genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Erzincan’da da gerçekleştirilen yürüyüş etkinliği ile kutlandı.

Erzincan’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri çerçevesinde çeşitli sendikalar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Adalet Sarayı önünden Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü.

Polis, 1 Mayıs etkinlikleri nedeniyle Fevzipaşa ve Ordu Caddesi’ni trafiğe kapatırken, kutlama alanı güvenlik barikatı ile çevrildi. Vatandaşlar, polisin yoğun güvenlik önlemi altında Cumhuriyet Meydanı’na giriş yaptı.

1 Mayıs kutlama etkinlikleri sendika temsilcileri ve dernek yöneticileri tarafından miting alanında yapılan konuşmalar ile devam etti.

2 bin rakımın üzerinde yetişen mantarları topluyorlar 2 bin rakımın üzerinde yetişen mantarları topluyorlar

Yapılan konuşmaların ardından etkinliğe katılan siyasi parti temsilcileri, sendikalar ve vatandaşlar hep birlikte halay çektiler.

Kaynak: İHA