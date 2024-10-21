Erzincan Kız Öğrenci Yurdu Edebiyat Atölyesi’nde düzenlenen İşaret Dili Kursu, 80 öğrencinin katılımıyla başladı.

Erzincan Kız Öğrenci Yurdu’nda Edebiyat Atölyesi bünyesinde başlatılan İşaret Dili Kursu, İşitme engelli toplumuna faydalı olmak ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirildi. İşaret Dili Öğretmeni Tülay Arıoğlu tarafından verilen kursa, 80 öğrenci katıldı.

Tülay Arıoğlu, kursa öğrencilerle tanışarak başladı ve işaret dilinin amacını, topluma sağladığı yararları ve işitme engellilere nasıl katkıda bulunulabileceğini detaylı şekilde anlattı. Ardından, işaret dili alfabesi öğrencilere uygulamalı olarak gösterildi. Öğrenciler, ders boyunca aktif olarak katılım sağladı ve işaret dili öğrenmenin toplumda işitme engellilere karşı duyarlılığı artırdığına vurgu yapıldı.

Katılımcı öğrenciler, işaret dili öğrenerek toplumda işitme engelli bireylere daha anlayışlı ve özverili yaklaşmayı öğrendiklerini belirtti.