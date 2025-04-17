Erzincan Fen Lisesi, 17-20 Nisan 2025 tarihlerinde Diyarbakır’da düzenlenecek olan Okul Sporları Futsal Gençler Yarı Final müsabakalarında Erzincan’ı temsil edecek.

Kafile başkanlığını Şahin Çubuk’un, antrenörlüğünü ise Vedat Duman’ın üstlendiği takımdan, Süleyman Emre Güneş, İlteriş Kaan Polat, Görkem Demirci, Veysel Emir Aksun, Taha Avgın, Mustafa Burak Özdemir, Berk Berat Baydaş, Ayberk Tahir Söğüt, Muhammet Taha Güler, Umut Nergis, Muhammet Ali Eraslan, Ali Pala Erzincan’ı temsil etmek için sahaya çıkacak.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, genç sporculara olan desteklerini ifade ederek, tüm kafileye başarı dileklerini iletti.