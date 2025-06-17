Erzincan Ballı Barajında geri sayım başladı. Gövde dolgusu ve dolusavak imalatlarının devam ettiği projede yüzde 82 fiziki gerçekleşme oranı aşılırken DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, projeyi bitirmek için adeta zamanla yarıştıklarını söyledi. Barajda, 2026’nın ikinci yarısında su tutmayı hedeflediklerini açıkladı.

Son çeyreğinde Ballı Barajı’nın gövde dolgusu ve dolusavak inşaatlarının devam ettiğini vurgulayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "İnşaatta kaya ocağı ulaşım yolu, kret ulaşım yolu ve memba batardosu imalatlarını tamamladık. Ayrıca, derivasyon tüneli imalatlarını da bitirdik. 1 milyon 350 bin m3‘lük gövde dolgusunun ise yaklaşık 1 milyon 220 bin m3‘lük kısmını (%90) tamamladık. Çalışmalarımız hızla devam etmektedir." diye konuştu.

Erzincanlı üreticilere yılda 145 milyon lira ek gelir

11 bin 570 dekar araziye can suyu verecek Ballı Barajı’nın bölge tarımı için büyük önem taşıdığını belirten DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Baraj sayesinde modern sulama ile tanışacak 11 bin 570 dekar arazide sulama maliyetleri düşecek, verim artacak. Sulu tarıma geçilmesiyle birlikte çiftçimiz farklı ürünler ekip, dikebilecek. Kazançları artacak. Erzincanlı üreticiler, 2025 yılı rakamlarıyla yılda yaklaşık 145 milyon lira daha fazla kazanacak" dedi.

10 milyon m3 su depolayacak

Temelden yüksekliği 93,50 metre olarak projelendirilen Erzincan Ballı Barajı’nın gövdesi Önyüzü Beton Kaplı Kaya Dolgu tipinde projelendirildi. 10 milyon m3 depolama hacmine sahip olacak baraj, 11 bin 570 dekar araziye can suyu verecek.