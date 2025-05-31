Adıyaman Sulama Birliği, bölgedeki tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak ve su kaynaklarını etkin yönetmek amacıyla yürüttüğü sulama projelerini başarıyla tamamladı.

Adıyaman Sulama Birliği Başkanı Mehmet Eryılmaz, Ürgüç ve diğer pompaj ile sulama projelerinin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Sulama projelerinin tamamlanmasıyla birlikte hem bölgesel kalkınmaya hem de çiftçilerin verimli üretim yapmasına önemli katkılar sağlanacağını belirten Başkan Eryılmaz, bu süreçte, sadece teknik ve altyapı çalışmaları değil, aynı zamanda ilgili kurum ve paydaşlarla koordinasyon içinde yürütülen takip çalışmaları da projelerin başarısını etkilediğini de vurguladı.

Adıyaman Sulama Birliği Başkanı Mehmet Eryılmaz, "Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği, bölgesel kalkınma ve su kaynaklarımızın etkin yönetimi adına hayata geçirdiğimiz Ürgüç ve diğer pompaj ile sulama projelerimizin tamamlanmasında emeği geçen, her zaman bizlerle birlikte çalışan ve süreci yakından takip eden herkese teşekkür ederim. Adıyaman Sulama Birliği, önümüzdeki dönemde de bölge çiftçilerine destek olmaya ve modern sulama sistemleriyle tarımsal altyapıyı güçlendirmeye devam edecektir" diye konuştu.