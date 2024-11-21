Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanelerinde, “20 Kasım Dünya KOAH Günü” dolayısıyla hasta ve hasta yakınlarını bilinçlendirmek amacıyla ücretsiz Solunum Fonksiyon Testi (SFT) yapıldı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimliğinin katkılarıyla, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı ile Türk Toraks Derneği Orta Anadolu Şubesi işbirliği ve gönüllü tıp fakültesi öğrencilerinin destekleriyle gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, Gevher Nesibe Hastanesi Poliklinikler girişinde stant kuruldu. Stantta hasta ve hasta yakınlarına bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı ve ücretsiz Solunum Fonksiyon Testi (SFT) yapıldı. Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İnci Gülmez, 20 Kasım Dünya KOAH Günü etkinliği dolayısıyla yaptığı açıklamada, “ Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) sürekli öksürük, balgam çıkarma ve zamanla şiddeti artan nefes darlığı ile karakterize olan önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. KOAH hem maddi hem de manevi kayba neden olmaktadır. Özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde bu kötü etkiler çok daha fazla kendini göstermektedir. Sigara maruziyeti olanlarda hava kirliliği ile birlikte yaşanan ortamlarda KOAH daha fazla görülmektedir. Onun için bu yılın teması ‘Havamızı Koruyalım, KOAH’sız Yaşayalım’ olarak belirlenmiştir. Temiz havamızı koruyalım. Bütün insanların temiz hava soluması ve temiz su içmesi bir insanlık görevidir. Lütfen yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanalım, arabalarımızın egzoz ölçümlerini yaptıralım, havaya karbon ayak izini mümkün olduğu kadar koymayalım.” ifadelerini kullandı.

Dünya KOAH Günü’nün bu yılki temasının iklim değişimi ve etkilerini de kapsayacak şekilde ‘Havamızı Koruyalım, KOAH’sız Yaşayalım’ olarak belirlendiğini, temiz hava ve akciğer sağlığının öneminin vurgulanmasının amaçlandığını söyledi.

Prof. Dr. İnci Gülmez, Akciğerleri sağlıklı tutmak ve sağlıklı nefes alabilmek için; Tütün ve tütün ürünlerinin kullanılmamasını, soluduğunuz ortam havasının temiz tutulmasını, düzenli ve dengeli beslenilmesini, düzenli egzersiz yapılmasını, yaş grubunuza uygun aşıların olunmasını ve iklim değişimine duyarsız kalınmaması gerektiğini ifade etti.