Malatta-Adıyaman karayolu üzerinde bulunan Erkenek Tüneli’nde, tırın duvara çarptığı kazada bir kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Malatya-Adıyaman karayolu üzerinde yer alan Erkenek Tüneli’nde Öner B. (44) idaresindeki 23 ACF 992 plakalı tır, tünel içerisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı. Kaza sonrası araçta maddi hasar oluşurken, sürücü Öner B. ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle tünel içinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.