Aksaray’da erkek arkadaşından kurtulmak için çığlık atarak kaçan, yakalanınca da kendisini köprüden atmaya kalkan genç kadın, ısrarcı olan erkek arkadaşını tokatladı. Genç kadına yardım için olay yerine gelen alkollü şahıs da kavgaya dahil olurken, polislerin müdahale ettiği olayda genç kadın koruma altına alındı.

Olay, Çerdiğin Mahallesi Küçük Bölcek Köprüsü’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Betül K. ve erkek arkadaşı Enes S., yol kenarına park ettikleri 68 AR 878 plakalı aracın içinde tartışmaya başladı. Genç sevgililerin tartışması alevlenince Betül K. olay yerinden ayrılmak istedi. Alkollü olan Enes S. ise, kız arkadaşının gitmesini engellemeye çalıştı. Araçtan inip çığlıklar atarak kaçan genç kadının peşine düşen erkek arkadaşı, köprüde kız arkadaşını yakaladı. Betül K. kurtulamayacağını anlayınca sinirlerine hakim olamayıp demir korkuluğa bacağını atıp köprüden atlamak istedi. Genç kadın erkek arkadaşından uzaklaşmak için köprüden karşıya geçerken, Enes S. yine kadını zorla alıkoymak istedi. Çığlık seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Çığlık sesini duyan alkollü bir vatandaş genç kadına yardımcı olmak isteyince ise ortalık iyice karıştı. Betül K., bu kez yardıma ihtiyacı olmadığını belirterek, Enes’in eşi olduğunu söyledi. Buna ikna olmayan Engin isimli alkollü şahıs, kadını yalnız bırakmak istemedi. Bu sırada olay yerine polis ve bekçiler geldi. Birbirlerine saldıran Enes S. ile Engin isimli şahsı bekçi ve polis memurları tutarak engel oldu. Kavganın ardından Enes S. tekrar kız arkadaşının yanına giderken, Betül K. erkek arkadaşını araca bindirmeye çalıştı. Otomobile binmeyen Enes S.’yi tokatlayıp küfreden genç kadın erkek arkadaşını zorla araca götürüp bindirirken, polis ekipleri şahısların kimlikleri üzerinden sorgulama yaptı. Enes S. kız arkadaşının şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı. Erkek arkadaşıyla gitmeyi reddeden Betül K. ise, polis ekiplerince ailesine teslim edilmek üzere koruma altına alındı. Polis aracına bindirilen genç kadına "Aşkım" diyerek yaklaşan Enes S., polis memurlarının müdahalesiyle uzaklaştırıldı.