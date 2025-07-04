Erenler Belediyesi, eğitime yönelik sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi. Belediye Başkanı Şenol Dinç’in öncülüğünde, 2026 yılında yapılacak LGS ve YKS’ye hazırlanan öğrencilere yönelik ücretsiz online hazırlık kursu hayata geçirildi.

Daha önce dar gelirli ailelerin çocuklarına yönelik ‘Kantin Kart’ projesiyle okul harçlığı desteği sağlayan Erenler Belediyesi, bu kez ise lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan gençler için ‘Kent Akademisi’ projesini devreye aldı. 1 Temmuz itibarıyla başlayan sistem, öğrencilerin internet üzerinden başvuru yapmasının ardından kendilerine verilen özel şifreyle online platforma giriş yapmalarını sağlıyor. Platformda, alanında uzman eğitmenlerce hazırlanmış ders içerikleri, konu anlatımları, etkileşimli testler ve deneme sınavları tamamen ücretsiz olarak sunuluyor.

Projeyle ilgili açıklama yapan Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, "Kıymetli evlatlarımızın geleceği için tüm imkanlarımızı seferber ediyor, eğitimde fırsat eşitliğini önceleyen adımlar atıyoruz. Geleceğimiz ve yarınlarımız olan çocuklarımız için buradayız. Dershaneye gidemeyen, maddi imkanı sınırlı olan öğrencilerimiz için Erenler Kent Akademisi’ni kurduk. Ve bu sistemi 1 Temmuz itibari ile hayata geçirdik. 2026 LGS ve YKS’ye hazırlanan öğrencilerimize online ve tamamen ücretsiz şekilde destek oluyoruz. Bu proje, sadece bugünü değil, çocuklarımızın yarınlarını da inşa edecek" diye konuştu.