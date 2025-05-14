Konya’nın Ereğli ilçesinde, ilçe tarım ve orman müdürlüğü teknik personelleri tarafından süne mücadelesi çerçevesinde süne kıymetlendirme sürvey çalışmaları başlatıldı.

İlçeye bağlı mahalle ve kırsallarda ekili hububat tarlalarında başaklarındaki özsuyu emerek, verimin büyük oranda düşmesine neden olan süne zararlısı, Ereğli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından tarlalarda takibe alındı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kamil Küçük tarafından yapılan bilgilendirmelerde; hububat ekim alanlarındaki kışlamış ergin yoğunluğu ve yaygınlığının belirlenmesi amacıyla ekim alanlarında yürütülen sürvey çalışmalarının teknik elemanlarca gerçekleştirilmekte olduğunu belirtilirken, hububat ekili alanlarda Süne-Kımıl zararlıları ile mücadele kapsamında sürvey çalışmaları başlamış olup, müdürlüğümüzce oluşturulan ekipler ve teknik personeller ile sahadaki çalışmalar aralıksız devam ettiği ifade edildi. Açıklamada; "Bütün sürveyler tamamlandıktan sonra ekonomik olarak ürüne zarar verecek yoğunluk tespit edilen buğday tarlalarında ilaçlı mücadele yapılmalıdır. Birim alanda tespit edilen zararlıların zarar eşiği göz önünde bulundurularak. İlaçlı mücadele için çiftçilerimize gerekli uyarılar yapılacaktır. Yeni sezonda tüm üreticilerimize bol bereketli kazançlar ve kolaylıklar diliyorum" denildi.