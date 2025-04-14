Konya’nın Ereğli ilçesinde Tarım ve Orman Müdürü Kamil Küçük, ‘don’ mağduru üreticiyle bir araya geldi.

Ereğli’de 11 Nisan gecesi meydana gelen zirai don zararı nedeniyle Ereğli İlçe Tarım Müdürü Kamil Küçük, teknik personel ile birlikte sahada zarar tespit çalışmalarına başladı. Küçük, "Mart ve Nisan aylarında ama özellikle son 3 günlük dönemde (10-11-12 Nisan) hava sıcaklıklarındaki ani düşüşler sonucu don, kar yağışı, dolu olaylarıyla karşı karşıya kaldık. Yer yer sıcaklığın eksi 15 dereceye düştüğü son 3 günde, bazı bölgelerde son 30 yılın en düşük sıcaklık değerleri kaydedildi. Bu olumsuz hava şartlarından maalesef 2014’te yaşanan büyük zirai don olayından sonra tarihimizin en büyük zirai don olaylarından birini yaşadık. Tüm üreticilerimize, çiftçilerimize büyük geçmiş olsun. Bütün ekiplerimiz zarar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Don ve doludan etkilenen üreticilerimiz; Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğümüze, sigortalı üreticilerimiz de Alo Tarsim 172 ihbar hattına ve acentelerine hasar ihbarında bulunabilir. Son yılların en geniş alanı kapsayan bu don olayı sonrasında da üretimin devamlılığını sağlamak üzere üreticilerimizin yanında yer almayı sürdüreceğiz" dedi.