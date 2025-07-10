Mersin’in Erdemli ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen sigara bırakma kampanyasının kamu kurumlarında devam ettiği, 7 ayda 110 kişinin sigarayı bırakmak için başvuru yaptığı bildirildi.

İlçe Sağlık Müdürü Selim Mirza Loğlaroğlu’nun başkanlığında, Sigara Bıraktırma Polikliniği Sorumlu Hekimi Tuba Dilek Ateş’in koordinatörlüğünde gerçekleştirilen program kapsamında, ilçede bulunan kamu kurumlarında her ay birim bazında sigara bağımlılığına yönelik farkındalık eğitimleri veriliyor. Eğitimlerin ardından sigarayı bırakmak isteyen gönüllü personel, İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren ’Sigara Bıraktırma Polikliniği’ne yönlendiriliyor. Burada kişiye özel uygulanan tıbbi destek ve danışmanlık hizmetleriyle sigarayı bırakma süreci yakından takip ediliyor.

Bu kapsamda Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü personeli Adem Coşar ve Erdemli İlçe Tarım Müdürü Mesut Yıldız sigarayı bıraktı. Sağlıklı bir yaşama adım atan Coşar ve Yıldız’a, başarı belgeleri Erdemli İlçe Sağlık Müdürü Selim Loğlaroğlu tarafından takdim edildi.

7 ayda 110 kişinin sigarayı bırakmak için başvuru yaptığını belirten Loğlaroğlu, sigaranın bırakılmasının hem bireysel sağlık, hem de toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, bu kampanya ile daha çok kişiye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. İlçe genelinde sürdürülen bu çalışmanın, kamu çalışanları nezdinde örnek teşkil ettiğinin de altını çizdi.