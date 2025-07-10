Mersin’in Tarsus ilçesinde tescilli ırk olan Çatalburun köpeği bir batında 13 yavru dünyaya getirdi. Veteriner hekim Müslüm Kestek, yavruların hayata tutunabilmesi için kendi elleriyle besliyor.

Veteriner hekim Müslüm Kestek tarafından tesadüfen bulunan Çatalburun köpeği ’Lisa’, çok kısa süre bakımdan sonra tam 13 yavru dünyaya getirdi. Tüm ihtiyaçlarını kendi imkanları ile karşılayan veteriner Müslüm Kestek, yeme ve temizlik ihtiyaçlarına kadar tüm bakımını kendine ait klinikte karşılıyor. Yavruları biberonla besleyerek bakımını sürdüren Kestek, daha sonra kıymetini bilenlere hediye edeceğini söyledi.

Kestek, "Bu köpekler Tarsus’umuzun simgesi olan Çatalburun köpekleridir. Çatalburun, en başında burun deliklerinin ikiye ayrık olmasından dolayı denilmektedir ve diğer av köpeklerine göre koku alma duygularından çok çok daha fazla olduğunda güzel bir av köpeği olarak yetiştirilir. Ama farklı eğitimlere bağlı olarak bu köpeklerimiz arama, kurtarmada, avcılıkta, insanlara yardım ve dostlukları da vardır. Bu köpeklerin özellikleri burun deliklerinin ayrık olmasından, koku duygusu fazla olmasından dolayı tercih edilmektedir. Özellikle eğitime bağlı olarak narkotik, AFAD, polis çalışmalarında kullanılmaktadır" dedi.

Bu köpeklerin sevgi köpeği olduğunu söyleyen Kestek, "Bu hayvanların saldırma, ısırma gibi bir özelliği olmadığı gibi sevgi hayvanıdır. İnsanlar dostluklarını en güzel şekilde gösteriyor. Hayvanlarda doğanın bir parçası olduğunu gösteriyor. Köpeklerinin bakımını ben üstleniyorum. Şuan 10 yavrumuz var. Bir anne 4 veya 5 yavruya bakabilir. Sütü yeterli olmayabilir. Her gün büyük bir özveriyle mamalarını hazırlıyorum, bakımlarını yapıyorum, hayatta kalmalarını sağlıyorum. 13 doğum yaptı. Bende bu kadar beklemiyordum, 10 tane kadar bekliyordum, maalesef 3 tanesini doğumda kaybettik. 10 tanesini en iyi şekilde hayata tutabilme çabası içerisindeyiz. Köpeklerimiz özel köpekler, kıymetini, değerinin bilen dostlarımıza hediye edeceğim. Hayvanların parayla satılmasına, bir hekim olarak karşı çıkıyorum. Lisa kızımı ilk doğumunda 6 tane yavru yaptı ve hepsine çok güzel baktı. Güzelce yetiştirdik sevenlerine kavuşturduk. Bu ikinci doğumunda sürpriz yaptı, 13 tane doğurdu. 3’nü kaybettik. Lisa kızımızla ve benim özverimle yavrularımızı hayata tutuyoruz, bakımlarını üstleniyoruz" ifadelerini kullandı.