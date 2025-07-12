Mersin’de Erdemli Belediyesi Kurs Merkezi’nden iki öğrenci Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puanla Türkiye birincileri arasında yer aldı.

Erdemli Belediyesi tarafından hizmete sunulan Ortaokul Kurs Merkezlerinin kurulduğu günden bu yana bireysel ve kitlesel oranda başararılarına başarı eklediği bildirildi. 2025 LGS sınavında giren Erdemli Belediyesi Kurs merkezine giden Şehit Öğretmen Hacı Ömer Serin Ortaokulu’nda eğitim gören 2 öğrenci tüm soruları doğru yanıtladı. 500 tam puan alarak Türkiye birincleri arasına giren ve elde ettikleri üstün başarıyla dikkat çeken öğrenciler Emine Feyza Turan ve Muhammed Akif Yıldırım, hem ailelerinin hem de Erdemli’nin gururu oldu. Başarılarından dolayı öğrenciler, Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara tarafından altınla ödüllendirildi.

LGS’de derece yapan öğrenciler için gurur duyduğunu belirten Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, "Gençlerimizin başarıları bizler için büyük bir mutluluk kaynağıdır. Belediyemiz bünyesinde hizmet veren ücretsiz kurs merkezlerimizde eğitim gören öğrencilerimizin bu denli yüksek bir başarı göstermesi, doğru yolda olduğumuzun en büyük göstergesidir. Bu vesileyle öğrencilerimizi, ailelerini ve emeği geçen tüm öğretmenlerimizi yürekten kutluyorum" diye konuştu.

Öte yandan Erdemli Belediyesinin, eğitime desteğini sürdürdüğü öğrencilere ücretsiz kurs hizmetininde sürdüğü kaydedildi.