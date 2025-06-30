Balıkesir’in Erdek ilçesine bağlı Düzler Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında, ATV sürücüsü saniyelik farkla ölümden döndü.

Olay, Erdek ilçesi Düzler Mahallesi içinde meydana geldi. Mahalle içinden Erdek-Bandırma Karayolu’na çıkış yapan ATV, Erdek istikametine dönmek istediği sırada, Bandırma yönünden gelen özel otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle ATV takla atarken, sürücü yola savruldu.

Şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Her iki araçta da hafif maddi hasar oluşurken, kazanın iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.