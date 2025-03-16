Balıkesir’in Erdek ilçesinde 1 otomobil ve 2 motosikletin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, saat 16.00 sıralarında Erdek-Ocaklar yolunda meydana geldi. Ocaklar yönünden Erdek istikametine seyir halinde olan 34 GC 6996 plakalı motosiklet, sürücüsü İsmail E.’nin, karşı yönden gelen 34 HOY 405 plakalı otomobile çarpması sonucu kontrolden çıktı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen İsmail E. yaralandı.

Çarpmanın ardından kontrolden çıkan otomobil, önünde seyir halinde olan 10 AKJ 507 plakalı motosiklete çarptı. Kazada, motosiklette bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ambulansla Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.