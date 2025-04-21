Van’ın Erciş ilçesinde düzenlenen Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Yurtlig Kız Voleybol Turnuvası, büyük bir coşkuyla tamamlandı.

Erciş’te 12 Dev Adam Spor Salonunda başlayan voleybol turnuvasına Kars, Ağrı ve Elâzığ’dan gelen öğrenci takımları katıldı. Büyük bir çekişmenin yaşandığı turnuva sonunda dereceye giren takımların kupa ve madalyaları, ilçe protokolü tarafından takdim edildi.

Turnuvayı Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Murat Geniş de izledi.