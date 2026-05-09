Erzurum Kalkınma Vakfı (ER-VAK) Kadın Komisyonu tarafından düzenlenen 'Safahatın Işığında İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy' konulu konferans, Adalet Bakanlığı Hüseyin Turgut Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Konferansta konuşmacı olarak yer alan Prof. Dr. Muhsine Börekçi, İstiklal Marşı'nın tarihi, edebi ve kültürel yönlerini ele aldı. Börekçi, istiklal marşlarının geçmiş ile geleceği bir arada tutan ve ortak kimlik oluşturan önemli metinler olduğunu belirterek, Türk İstiklal Marşı'nın milli kimliği en güçlü şekilde yansıtan eserlerden biri olduğunu ifade etti.

İstiklal Marşı'nın 'Korkma!' sözüyle başladığını hatırlatan Börekçi, marşın tamamının bu hitabın nedenini açıklayan bir içerik taşıdığına dikkat çekti. Marşın Türk milletinin tarihî ve inanç köklerine dayandığını vurgulayan Börekçi, Mehmet Akif Ersoy'un 'Tek dişi kalmış medeniyet' ifadesiyle, maneviyattan yoksun maddi gücü eleştirdiğini söyledi.

Börekçi, 'medeniyet denen' ile 'medeniyet olan' arasındaki farkın İstiklal Marşı'nda açıkça ortaya konulduğunu belirterek, manadan yoksun medeniyetin zalim, maddeden yoksun medeniyetin ise zayıf olduğunu, gerçek medeniyetin ise her iki unsuru da barındırması gerektiğini dile getirdi.

Konuşmasında İstiklal Marşı'nın kabul sürecine de değinen Börekçi, 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Tanrıöver tarafından 724 şiir arasından seçilen eserin dört kez okunduğunu ve milletvekillerinin marşı ayakta dinlediğini aktardı. Börekçi ayrıca, Mustafa Kemal Atatürk'ün marşta en beğendiği bölümün 'Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet / Hakkıdır Hakk'a tapan milletimin istiklal' dizeleri olduğunu ifade etti.

İstiklal Marşı'nın diğer marşlardan farklı olarak şiir formatında yazıldığına dikkat çeken Börekçi, marşın hem milli mücadele sürecinin ürünü olduğunu hem de milletin karakterinden hareketle bağımsızlığı bir hak olarak meşrulaştırdığını söyledi.

Programın sonunda, Adalet Bakanlığı Hüseyin Turgut Eğitim Merkezi Başkanı Hakim İrfan Alper tarafından Prof. Dr. Muhsine Börekçi'ye plaket takdim edildi. Alper, konferansın oldukça verimli geçtiğini belirterek, Börekçi'ye ve ER-VAK Kadın Komisyonu Başkanı Nuran Çelenk'e teşekkür etti ve benzer programların devamını temenni ettiklerini söyledi.