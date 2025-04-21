Fenerbahçe’nin eski teknik direktörlerinden Werner Lorant, 76 yaşında hayatını kaybetti. 2002 yılında sarı-lacivertli takımın teknik direktörlüğünü üstlenen Lorant’ın o dönemki yardımcısı Engin Fırat, hem Alman hocayı hem de yaşanan süreci anlattı. Fırat, Lorant’ın güçlü ve göründüğünün aksine sert bir insan olmadığını dile getirdi. Galatasaray’ı 6-0 mağlup ettikleri maçın ardından sarı-kırmızılı ekipten daha fazla kendilerinin şok olduğunu kaydeden Engin Fırat, kimsenin böyle bir sonuç beklemediğini belirtti.

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Fenerbahçe’nin eski teknik direktörlerinden Werner Lorant’ın, sarı-lacivertli takımdayken yardımcısı olan Engin Fırat, Alman çalıştırıcıyı anlattı.

"Lorant ile berabere iyi zamanlar geçirdik"

Werner Lorant’ın çok güçlü bir karakter olduğuna dikkat çeken Engin Fırat, "Çok sevdiğim bir insandı, ani bir haber oldu benim de haberim yoktu hastalığından. Maalesef hayatın bir parçası ölümdür, hepimizin kabul edeceği bir şey. Gerçekten onunla beraber iyi zamanlar geçirdik. Dışarıdan göründüğü gibi o sert kişilik değildi tam tersiydi. Çok gülmeyi, şaka yapmayı seven gerçekten her ortama uyum sağlayacak küçük çocuklarla oynayacak bir adamdı. Kendisi ile ilgili olumlu düşüncelerim ve hatıralarım var. İyi ki vardı diyorum" diye konuştu.

"Lorant’ın başarısız olduğunu söyleyenlere sadece gülüyorum"

Lorant’ın fiziki futbola dayalı oyun anlayışını benimseyen bir teknik direktör olduğunu dile getiren Fırat, "Fenerbahçe’de beraber çalıştığımız dönemde de takım ikinci sıradaydı. Onu insanlar unutmasın. O sezon biz ayrıldıktan sonra az kalsın küme düşme durumuna bile geliyordu unutmasın insanlar. Lorant’ın başarısız olduğunu söyleyenlere sadece gülüyorum. Çünkü herkes tarihi biraz değiştirmeye çalışıyor. Ama gerçekler ondan sonra gelen hocaların yaptıkları ile ortada. Ben Lorant’ın o sene takımı şampiyon yapabileceği durumda olduğunu düşünüyorum. Olmadı. Dediğim gibi eski dönem tarzlarından bir hocaydı tabii bu da bu dönemler için geçerli değil. O dönemler önemli başarılar elde ettiğini düşünüyorum. Sadece 6-0’lık maç değil, Bursa ve Ankaragücü maçlarındaki çok ciddi galibiyetler de var. Ben iyi işler yaptığını düşünüyorum. Sonrasında Sivas’ta da iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Ben ayrıldım tek başıma hocalığa devam edeceğim diye o da kısa bir süre Kasımpaşa’da yer almış ve orada başarısız olmuştu. Genelde kariyerine baktığınızda ise çok değişik bir kariyere sahiptir. Sadece Türkiye’den bahsetmiyorum Almanya’da da unutulmayacak bir isim. O sertliğiyle belki teknik direktör olarak en fazla para cezası gören hocaydı Almanya’da. Gülüyorum ama kendisi de yaptıklarına gülüyordu. O sertliğin ardındaki insanla tanışmış olsaydınız Lorant ile ilgili düşünceniz çok farklı olurdu" cümlelerine yer verdi.

"Galatasaray’dan fazla biz şoka girmiştik"

Fenerbahçe’nin, Galatasaray ile 2002 yılında oynadığı ve sarı-lacivertli ekibin 6-0 galip geldiği mücadele hakkında konuşan Engin Fırat, "Bu 6-0’lık maçtan sonra ben birkaç sefer söylemiştim ve ‘biz gerçekten şoka girmiştik’. Galatasaray’dan fazla biz şoka girmiştik, kimse böyle bir şey beklemiyordu. Maçtan sonra da yatmaya gitti hiçbir şey olmamış gibi. Değişik bir karakterdi hiçbir şeyi büyütmeyen, aynı zamanda küçümsemeyen ayağı hep yere sağlam basan futbolu seven bir insandı. Hayatında futbol dışında bir şey olduğunu da söyleyemem. Fenerbahçe tarihine geçmiş biri" ifadelerini kullandı.

"Bizden sonra takımın önüne gelene yenildiğini unutmayalım"

Farklı Galatasaray galibiyetinin ardından Fenerbahçe’nin düzeninin bozulup bozulmadığı yönünde gelen soruyu Teknik Direktör Engin Fırat, "Biz takımı iyi bir seviyede bıraktık. Lorant hocanın dış görünüşü sert, medyayla da arası iyi değildi. Ama medyanın da o zaman gerçekleri yazmadığını düşünüyorum. Çünkü bütün olayları Lorant’a yüklediler. Hepsi de yalan ve kendisi ile alakası yoktu. En büyük mesele Ortega’ydı. Bizden sonra ayrıldı birçok şey de sonradan oldu. Son senede Oğuz Çetin takımdan ayrıldıktan sonra alt yapıdan bir isim gelmişti. Bizden sonra takımın önüne gelene yenildiğini unutmayalım" şeklinde cevaplandırdı.