3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Erzincan Valiliği himayelerinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Engelsiz Yaşam Merkezinde kalan özel ihtiyaçlı bireyler tarafından hazırlanan gösteriler beğeni aldı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre Merkezinde düzenlenen programa Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, il protokolü, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından açılış konuşmaları yapıldı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, “Bizim asıl görevimiz bu engeli ortadan kaldırmaktır. Sadece engelli kardeşlerimize 3 Aralık günü değil, hayatımızın her aşamasında, her gününde, her dakikasında, her saniyesinde güzel söz değil, yaşantımızla, hayat biçimimizle, hayat tarzımızla onları sevdiğimizi yanlarında olduğumuzu onlara göstermektir. Dünyayı değiştirmek istiyorsak, önce kendimizden başlamalıyız. Eğer bir insan sevgi ateşiyle yoğrulmamışsa merhamet suyundan içmemişse iyilik şerefi ile demlenmemişse o insan yarım insandır. Hep beraber birlikte insanlığımızın tadına vardığımız günlerin özlemiyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günümüz kutlu olsun” dedi.

Program protokol konuşmalarının ardından Engelsiz Yaşam Merkezi’nde kalan özel ihtiyaçlı bireyler tarafından hazırlanan müzik, tiyatro ve halk oyunları gösterisi ile devam etti.

Program 70 kişiden oluşan Erzincan Kardeşlik Korosu ve Erzincan Çocuk Korosunun seslendirdikleri türkülerle sona erdi.