Ataşehir Belediyesi, Engelliler Haftası kapsamında özel gereksinimli bireyler ve ailelerine yönelik anlamlı bir buluşma gerçekleştirdi. Dayanışma ve paylaşma duygusunun öne çıktığı bu özel buluşmada, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel de ailelerle bir araya gelerek destek mesajı verirken Ataşehir’e kazandırılacak olan iki yeni merkezin de müjdesini paylaştı.

Ataşehir Belediyesi, yakın zaman önce hizmete açtığı Ata Teras’ta Engelliler Haftası dolayısıyla önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Özel gereksinimli bireyler ile ailelerine özel olarak düzenlen programda dayanışma ve birlik duygusu güçlendirildi. Etkinliğe katılan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, herkesin eşit şartlarda yaşadığı bir kent hedefiyle hayata geçirilecek Duyu Bütünleme Merkezi ve Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi projelerini de tanıttı.

"Bir annenin yükünü hafifletmek, en büyük yatırımdır"

Hayatlara dokunan küçük dokunuşların, kent yaşamında ne kadar büyük anlamlar taşıdığına dikkat çeken Başkan Adıgüzel, "Hep birlikteyiz, birlikte güçlüyüz. Birlikte bu kenti güzelleştireceğiz" sözleriyle ailelere her zaman destek olacaklarını belirtti. "Ataşehir bizim ortak evimiz. Bu evde hiçbir komşumuzun kendini yalnız hissetmesini istemiyoruz" diyen Başkan Adıgüzel, sosyal belediyecilik anlayışlarının temelinde insan hayatına dokunmak olduğunu vurguladı. Verilen hizmetlerin amacını "Bir annenin yükünü hafifletmek, bir çocuğun yüzündeki gülümsemeyi büyütmek bu kente yapılabilecek en büyük yatırımdır" sözleriyle ifade etti.

İki yeni merkezin müjdesini verdi

Ataşehir’e kazandırılacak olan iki yeni merkezin de müjdesini ailelerle paylaşan Başkan Adıgüzel, Duyu Bütünleme Merkezi ve Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezlerinin, özel gereksinimli bireylerin ve ailelerinin hayatını kolaylaştırmayı ve onları toplumun aktif birer parçası haline getirmeyi hedefleyeceğini belirtti. "Hizmet bazen dev yatırımlar değil, aynaya yeniden gülümseyen bir yüzdür" diyen Başkan Adıgüzel, konuşmasının devamında insana dokunan her çalışmanın, belediyeciliğin en değerli yönü olduğunu vurguladı.