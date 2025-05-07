Sakarya’nın Geyve ilçesinde apartmanda gelen kötü koku, günler önce hayatını kaybeden 65 yaşındaki adamın cesedini ortaya çıkardı.

Geyve ilçesinde bir apartmandan gelen kötü konu üzerine esnaf binanın 3. katına çıkarak kapısı açık olan daire girdi. İçeri giren esnaf, yalnız yaşadığı öğrenilen 65 yaşındaki Selami Kara’yı yerde hareketsiz halde yatarken buldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. İlk incelemelere göre, Kara’nın yaklaşık 10 gün önce vefat ettiği değerlendirilirken savcılık ve olay yeri incelemesi sonrasında cenaze, otopsi için Geyve Devlet Hastanesi morguna sevk edildi. Kara’nın kesin ölüm sebebi otopsinin ardından netlik kazanacak.