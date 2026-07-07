Dünyanın ilk ve tek engelli kadın ralli pilotu Kübra Denizci Keskin, Avrupa'nın en prestijli motor sporları organizasyonlarından biri olan FIA Avrupa Ralli Şampiyonası kapsamında düzenlenen Rally di Roma Capitale'de sergilediği performansla bir kez daha adından söz ettirdi. Osmangazi Belediyesi'ni uluslararası arenada başarıyla temsil eden milli sporcu, İtalya'da gösterdiği mücadeleyle hem Türk motor sporlarına hem de Bursa'ya büyük gurur yaşattı.

3-5 Temmuz tarihleri arasında Roma'da gerçekleştirilen ve Avrupa'nın en zorlu asfalt rallileri arasında gösterilen organizasyona yaklaşık 130 ekip katıldı. Toplam 1.084,76 kilometrelik parkurda, 11 özel etap ve 197,02 kilometrelik zamana karşı mücadelede sporcular hem hızlarını hem de dayanıklılıklarını ortaya koydu.

Team Binance TR adına yarışan Kübra Denizci Keskin, co-pilotu Kerem Deveci ile birlikte elden gaz-fren sistemiyle özel olarak donatılmış Fiesta Rally5'in direksiyonuna geçti. Başarılı sporcu, zorlu etapları üstün bir performansla tamamlayarak Rally5 kategorisinde birincilik elde ederken, İtalya Kadın Pilotlar Kupası'nı da üçüncü sırada tamamlayarak çifte başarıya imza attı. Avrupa Ralli Şampiyonası'nın en zorlu yarışlarından birini başarıyla tamamlayan milli sporcu, Türk bayrağını uluslararası arenada gururla dalgalandırırken Osmangazi Belediyesi'ni de en iyi şekilde temsil etti.

İtalya'da elde ettiği önemli başarının ardından gözünü Avrupa Ralli Şampiyonası'nın bir sonraki ayağı olan Barum Czech Rally Zln'e çeviren Kübra Denizci Keskin, geçtiğimiz yıl kendi kategorisinde zirvede tamamladığı organizasyonda bu yıl da aynı başarıyı tekrarlayarak Türkiye'ye yeni gururlar yaşatmayı hedefliyor.