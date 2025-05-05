Nisan 2025’te TÜFE yıllık yüzde 37,86, aylık yüzde 3,00 arttı. En yüksek yükseliş yüzde 74,07 ile konutta yaşandı.ANKARA (İGFA) - Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Nisan 2025’te bir önceki aya göre yüzde 3,00, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 13,36, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,86 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 48,73 artış gösterdi.

En yüksek ağırlığa sahip ana harcama gruplarında yıllık değişimler; konutta yüzde 74,07, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 36,09, ulaştırmada yüzde 22,76 oldu.

Bu grupların yıllık enflasyona etkileri ise sırasıyla yüzde 9,98, yüzde 9,21 ve yüzde 3,84 olarak gerçekleşti.

Aylık bazda ise TÜFE’de gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 2,01, ulaştırma yüzde 3,80, konut yüzde 4,66 artış gösterdi. Bu grupların aylık değişime katkıları sırasıyla yüzde 0,51, yüzde 0,57 ve yüzde 0,74 oldu.

Endekste yer alan 143 temel başlıktan 121’inde artış, 18’inde düşüş, 4’ünde ise değişim yaşanmadı.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B), işlenmemiş gıda, enerji, alkollü içkiler, tütün ve altın hariç hesaplandığında, yıllık yüzde 36,81, aylık yüzde 3,10 artış kaydetti. Yılın başından itibaren yüzde 12,71, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 47,82 yükseldi.